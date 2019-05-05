Stoke Cityli golcü Berahino liste başı
SLİMANİ’Yİ çoktan gözden çıkartan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Soldado ile de yola devam etmeyecek olan Fenerbahçe’nin Stoke City’de forma giyen Saido Berahino ile ilgilendiği öne sürüldü.
- StarSpor
The Sun Gazetesi, 25 yaşındaki Brundili santrfor için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu yazdı. Burundi Milli Takımı’nda da 1 kez görev yapan Berahino ligde 23 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.
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