Stoke Cityli golcü Berahino liste başı SLİMANİ’Yİ çoktan gözden çıkartan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Soldado ile de yola devam etmeyecek olan Fenerbahçe’nin Stoke City’de forma giyen Saido Berahino ile ilgilendiği öne sürüldü.