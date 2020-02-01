01.02.2020 10:27 - Güncelleme: 01.02.2020 10:27

Cim Bom, sezonun ikinci yarısına savunmanın göbeğinde 4 oyuncuyla devam edecek. Bunlardan ikisi, orijinal stoper olan Marcao ve Ahmet Çalık. Ancak özellikle Marcao, 16 lig maçında 8 sarı 1 kırmızı kart gördü ve üç maçta cezası nedeniyle forma giyemedi. Dolayısıyla her an takımı yalnız bırakma potansiyeline sahip. Ahmet Çalık ise 5 lig maçında 378 dakika şans buldu ve performansı yeterli görülmedi.



Ligde 1 dakikası var

Savunmada Marcao ile beraber oynayan Donk ise ön liberodan devşirme. Hocası Fatih Terim basın toplantılarında sık sık Donk için, “Stoper değil, ön libero” diyerek, bu bölgeye takviye istediğini tekrarlamıştı. Tecrübeli teknik adamın dördüncü alternatifi ise 16 yaşındaki Emin Bayram olacak. Terim ligde 1 dakika, kupada da 1 maç oynayan genç oyuncudan, yeni bir Ozan Kabak çıkarmaya çalışacak.

Semih Kaya direkten döndü

Son günde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın ofisinde, menaceriyle birlikte transfer görüşmesi yapan Semih Kaya, son anda Sparta Prag’da kaldı. Tecrübeli stoperin gün içerisinde sözleşme imzalaması beklenirken, Çekya ekibi kiralamak için ücret isteyince Semih’in transferinden vazgeçildi.

Gianetti de sınıra takıldı

14 kişilik yabancı kontenjanı konusunda transferin son gününde ciddi sıkıntılar yaşayan Sarı- Kırmızılılar, son anda Lautaro Gianetti transferinden vazgeçmek zorunda kaldı. Hem Arjantinli stoperle hem de kulübü Velez’le anlaşma sağlayan Galatasaray Yönetimi, kontenjanda yer açamayınca görüşmeleri iptal etti.

Mert Çetin’e vize çıkmadı

Galatasaray’ın sezon sonuna kadar kiralamak için her yolu denediği Mert Çetin’e, Roma’dan vize çıkmadı. Sarı-Kırmızılılar genç savunma oyuncusuyla anlaşmasına rağmen, İtalyan kulübü bu transfere onay vermedi. Roma, 23 yaşındaki stoperi kiralamak yerine, bonservisi için 10 milyon Euro’luk talepte bulundu.

İki yabancı donduruldu

Nzonzi’yi gönderdikten sonra elinde 16 yabancısı kalan Galatasaray, sayıyı 14’e düşürmek için, iki oyuncunun kontratını dondurmak zorunda kaldı. Bunlardan birisi, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Luyindama. Diğeri ise Japon sol bek Nagatomo. Aslan’ın TFF listesine bildirdiği 14 yabancı ise Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao, Linnes, Jesse Sekidika ve Andone oldu.

(Fanatik)