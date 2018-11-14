Liverpool'un stoperi Joel Matip için Fenerbahçe devrede

Premier Lig’de fazla forma şansı bulamayan Kamerun asıllı Alman oyuncunun sezon sonuna kadar satış opsiyonlu olarak kiralanması düşünülüyor. Sarı-Lacivertliler ayrıca gençlik harekatına devre arasında da devam edecek. Sportif Direktör Comolli’nin Stuttgart’ta oynayan orta saha oyuncusu Berkay Özcan için girişimlerde bulunduğu ortaya çıtı. 20 yaşındaki gurbetçi A Milli Takım’da 3 kez görev yaptı.