Liverpool'un stoperi Joel Matip için Fenerbahçe devrede
DEVRE arasında savunmaya takviye yapmayı düşünen Fenerbahçe’nin hedefindeki ismin, Liverpool’da forma giyen Joel Matip olduğu öğrenildi.
- StarSpor
Premier Lig’de fazla forma şansı bulamayan Kamerun asıllı Alman oyuncunun sezon sonuna kadar satış opsiyonlu olarak kiralanması düşünülüyor. Sarı-Lacivertliler ayrıca gençlik harekatına devre arasında da devam edecek. Sportif Direktör Comolli’nin Stuttgart’ta oynayan orta saha oyuncusu Berkay Özcan için girişimlerde bulunduğu ortaya çıtı. 20 yaşındaki gurbetçi A Milli Takım’da 3 kez görev yaptı.
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