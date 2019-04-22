Stopere Arnavut aday
Kartal’ın İtalya 2. Lig ekiplerinden Cosenza’da forma giyen Kastriot Dermaku’yu listesine aldığı ileri sürüldü. Arnavut savunmacı bu sezon 31 maçta oynarken, 2 asiste imza attı.
- Star Spor
BEŞİKTAŞ’TA sezon sonu yapılması planan stoper transferi için aranan kan, İtalya Serie B’de bulundu. Vida ile yola devam edip etmeyeceği belli olmayan ama Isimat Mirin ve takımdan ayrılacak Roco’nun yerine stoper arayışında olduğu iddia edilen Kartal için sürpriz bir iddia geldi. Siyah-Beyazlıların İtalya Serie B takımlarından Cosenza’da forma giyen Kastriot Dermaku’yu istediği ileri sürüldü. Bologna’nın da gündeminde olan Arnavut stoper için Beşiktaş’ın bir süredir görüşmeler sürdürüğü kaydedildi. Cosenza formasyıla bu 31 maça çıkan Kastriot Dermaku, takımına 2 asistlik bir katkı sağlamıştı.
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