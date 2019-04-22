16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8283
  • 6,5601
  • 238.85
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Stopere Arnavut aday

Kartal’ın İtalya 2. Lig ekiplerinden Cosenza’da forma giyen Kastriot Dermaku’yu listesine aldığı ileri sürüldü. Arnavut savunmacı bu sezon 31 maçta oynarken, 2 asiste imza attı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BEŞİKTAŞ’TA sezon sonu yapılması planan stoper transferi için aranan kan, İtalya Serie B’de bulundu. Vida ile yola devam edip etmeyeceği belli olmayan ama Isimat Mirin ve takımdan ayrılacak Roco’nun yerine stoper arayışında olduğu iddia edilen Kartal için sürpriz bir iddia geldi. Siyah-Beyazlıların İtalya Serie B takımlarından Cosenza’da forma giyen Kastriot Dermaku’yu istediği ileri sürüldü. Bologna’nın da gündeminde olan Arnavut stoper için Beşiktaş’ın bir süredir görüşmeler sürdürüğü kaydedildi. Cosenza formasyıla bu 31 maça çıkan Kastriot Dermaku, takımına 2 asistlik bir katkı sağlamıştı.

Sri Lanka’da 7. patlama: 2 ölü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda gözaltınan alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda gözaltınan alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Dışişlerinden Astana açıklaması

Dışişlerinden Astana açıklaması

Vali Yerlikaya: 18 bina ve çevresinde risk analizi yapılacak

Vali Yerlikaya: 18 bina ve çevresinde risk analizi yapılacak

Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AK Parti: YSK'ya bugüne kadar verilmiş en kapsamlı dosyayı sunduk

AK Parti: YSK'ya bugüne kadar verilmiş en kapsamlı dosyayı sunduk

Libya'da sıcak gelişme

Libya'da sıcak gelişme

Çavuşoğlu: Petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek haddini aşmaktır

Çavuşoğlu: Petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek haddini aşmaktır

Bahçeli'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması

Bahçeli'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Motosiklete çarpan sürücünün savunması pes dedirtti

Motosiklete çarpan sürücünün savunması pes dedirtti

Babaların kalbini fetheden sevimli köpekler

Babaların kalbini fetheden sevimli köpekler

İlk kez ele geçirildi! FETÖ'nün dijital evlilik programı...

İlk kez ele geçirildi! FETÖ'nün dijital evlilik programı...

Yeni 'Angelina Jolie' olmak istiyor

Yeni 'Angelina Jolie' olmak istiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA