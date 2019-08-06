Stopere Zanka aşısı

KANARYA İngiliz kulübü Huddersfield’ten anlaştığı stoper Zanka (Mathias Jattah Njie Jorgensen) için artık gün sayıyor. Audi Cup’ta 2 maçta 11 gol yenilmesi Kanarya’nın acil stopere ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştı. Sportif direktör Damien Comolli hemen harekete geçerek Huddersfield’in stoperi Zanka ve kulübüyle el sıkışmıştı.

2 MİLYON EURO KAZANACAK

Fener, Zanka’nın bonservisi için Huddersfield’e 3 milyon euro ödemeyi kabul etti. İngiliz kulübüyle ödeme şartları üzerine görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Şartlar netleşip resmiyete döküldüğünde Fenerbahçe KAP’a gerekli açıklamayı yapacak. 29 yaşındaki 1.89’luk stoper de hemen İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak imzayı atacak.

TAM BİR TAKIM OYUNCUSU

İngiliz futbol yorumcusu David Pleat, Gambiya asıllı Danimarkalı stoper Zanka için, “Bir yıldız değil. Ancak takım oyuncusu. Uzun boyu nedeniyle havadan kolay kolay geçit vermiyor. Güçlü fiziği nedeniyle çok mücadeleci. Bunlar artıları. Eksileri ise topu oyuna sokmada biraz sorunlu. Ceza sahası içinde faul yapmaya müsait” dedi. Zanka’nın en geç hafta başında Türkiye’de olması bekleniyor.