Strahinja Pavlovic için yeni iddia

Stoper hattına Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı transfer eden Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Strahinja Pavlovic'ti.

Relevo geçtiğimiz gün Pavlovic'in Fenerbahçe'yi reddettiği haberini geçmesinin ardından bugün de İtalyanlardan bir iddia geldi.

Gianluca Di Marzio'nun geçtiği habere göre Strahinja Pavlovic, Stuttgart'ın hedefinde.

Haberde Stuttgart'ın Pavlovic'i zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Milan'la görüşmelere başladığı belirtildi.

Pavlovic'in teknik direktör Sergio Conceiçao'nun planları arasında yer almadığı ve Milan'dan ayrılabileceği vurgulandı.

Milan'ın Pavlovic için 15-16 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Yaz transfer döneminde Milan'a 4+1 yıllık imza atan Strahinja Pavlovic bu sezon 15 maça çıkıp 1013 dakika süre aldı.

Milan, Pavlovic'in transferi için Salzburg'a 18 milyon euro bonservis ödemişti.