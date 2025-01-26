İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2025 Pazar / 27 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Strahinja Pavlovic'ten transfer açıklaması
Spor

Strahinja Pavlovic'ten transfer açıklaması

Milan forması giyen Strahinja Pavlovic, 3-2 kazanılan Parma maçının ardından geleceğiyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 18:45 - Güncelleme:
Strahinja Pavlovic'ten transfer açıklaması
ABONE OL

Milan forması giyen Strahinja Pavlovic, 3-2 kazanılan Parma maçının ardından geleceğiyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

Pavlovic, "Milan'da kalıyor musun?" şeklinde gelen sorunun ardından, "10 maçtır oynamıyordum ve medyada birçok söylenti var. Ama ben buradayım ve Milan'da kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Pavlovic'in adı Türkiye'den önce Fenerbahçe ile anıldı. Fenerbahçe'nin stopere iki takviye yapmasının ardından Sırp stoperin adı Galatasaray'ın da gündemine geldi.

Milan'da bu sezon 16 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Pavlovic'in Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.