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  • Stryger Larsen: Bazen böylede kazanmanız gerekir
Spor

Stryger Larsen: Bazen böylede kazanmanız gerekir

Trabzonspor'lu futbolcu Stryger Larsen, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Larsen, 'Öncelikle tabii ki istediğimiz performans değildi ama bazen böyle de kazanmanız gerekir.' ifadelerini kullandı.

10 Kasım 2023 Cuma 22:54 - Güncelleme:
Stryger Larsen: Bazen böylede kazanmanız gerekir
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Trabzonspor'lu futbolcu Stryger Larsen, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Larsen, 'Öncelikle tabii ki istediğimiz performans değildi ama bazen böyle de kazanmanız gerekir.' dedi.

Sol bek oynatılması hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, 'Benim için sorun olan bir durum değil. Milli takımda da oynadım. Sahada olduğum sürece nerede oynadığımı çok önemli değil. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyorum. Benim için bir sıkıntı yaratmıyor bu durum' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 22'ye yükselterek ligde maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

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