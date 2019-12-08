Sturridge 6 maçta 6 gole katkı yaptı
TRABZONSPOR’UN sezon başında Liverpool’dan renklerine bağladığı dünyaca ünlü futbolcu Daniel Sturridge, yaptığı asistlerle Bordo-Mavililer’i taşımaya devam ediyor.
- Star Spor
Sakatlığı sebebiyle ligde sadece 6 maça çıkabilen İngiliz yıldız, bu karşılaşmalarda 4 asist yapıp 2 de gol atarak 6 gole direkt katkıda bulundu. Antalyaspor deplasmanında yaptığı 2 asistle galibiyette başrol oynayan Sturridge, “Galibiyet için çok mutluyuz. Kendi performansımdan da memnunum. Böyle devam etmek istiyorum” dedi.
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