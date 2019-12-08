Sturridge 6 maçta 6 gole katkı yaptı

Sakatlığı sebebiyle ligde sadece 6 maça çıkabilen İngiliz yıldız, bu karşılaşmalarda 4 asist yapıp 2 de gol atarak 6 gole direkt katkıda bulundu. Antalyaspor deplasmanında yaptığı 2 asistle galibiyette başrol oynayan Sturridge, “Galibiyet için çok mutluyuz. Kendi performansımdan da memnunum. Böyle devam etmek istiyorum” dedi.