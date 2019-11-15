Sturridge dönünce penaltı krizi bitecek

STAR

GEÇEN sezondan bu yana penaltı atışlarında sıkıntı çeken Trabzonspor, Sturridge’nin iyileşmesini bekliyor. Bordo-Mavili takım geçen seon 10 penaltının 4’ünü gele çeviremezken bu sezon da 7 penaltıdan 4’ünü değerlendiremedi. Bu yıl Nwakaeme, Sosa, Sörloth ve Hosseini birer atıştan yararlanamadı. Başakşehir maçında penaltıyı golle sonuçlandıran Sturridge’in takımın birinci penaltıcısı olacağı öğrenildi.