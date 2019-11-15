Sturridge dönünce penaltı krizi bitecek
GEÇEN sezondan bu yana penaltı atışlarında sıkıntı çeken Trabzonspor, Sturridge’nin iyileşmesini bekliyor.
STAR
GEÇEN sezondan bu yana penaltı atışlarında sıkıntı çeken Trabzonspor, Sturridge’nin iyileşmesini bekliyor. Bordo-Mavili takım geçen seon 10 penaltının 4’ünü gele çeviremezken bu sezon da 7 penaltıdan 4’ünü değerlendiremedi. Bu yıl Nwakaeme, Sosa, Sörloth ve Hosseini birer atıştan yararlanamadı. Başakşehir maçında penaltıyı golle sonuçlandıran Sturridge’in takımın birinci penaltıcısı olacağı öğrenildi.
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