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Sturridge forma istedi

Sakatlığı sonrası özel program ile çalışan golcü futbolcu, Karaman ile görüşerek, “Takımın bana ihtiyacı varken kenarda oturamam” dedi.

  • Star Spor
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TRABZONSPOR’UN sezon başında kadrosuna kattığı Daniel Sturridge, milli arakan sonra Ankaragücü ile oynanacak Süper Lig mücadelesinde oynamak istediğini Teknik Direktör Ünal Karaman’a bildirdi. 4 günlük izinde ülkesi İngiltere’ye giden Daniel Sturridge, Trabzon’a dönerken, Karaman ile bir görüşme yaptı. Yaşadığı son sakatlığın ardından kendisine özel çalışma programı verilen Sturridge, henüz tam olarak hazır olmasa da maça kadar olan sürede sıkı bir çalışma ile açığını kapatacağını blirterek, Karaman’a, “Hocam takımın şu anda bana ihtiyacı var. Sakatlıktan yeni çıktım ama bu benim için mazeret olamaz. Oynamak ve Trabzonspor’un galibiyetine katkı sağlamak istiyorum” dedi. Karaman’ın özverisi için teşekkür ettiği golcü oyuncuyu ilk 11’e alması bekleniyor. İngiliz oyuncu bu sezon çıktığı 5 lig karşılaşmasında 2 gol kaydederken, 2 de asisti bulunuyor. Sturridge Avrupa Ligi’nde ise iki karşılaşmada oynama şansı bulurken skora katkı sağlayamadı.

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