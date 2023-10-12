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Spor

Sturridge hakkında tutuklama kararı!

Los Angeles Mahkemesi, bir dönem Trabzonspor forması da giyen Daniel Sturridge için tutuklama emri çıkardı.

12 Ekim 2023 Perşembe 22:59 - Güncelleme:
Sturridge hakkında tutuklama kararı!
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Trabzonspor forması da giyen İngiliz yıldız Daniel Sturridge, hakkında çıkan tutuklama emri ile gündeme oturdu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Sturridge, 2019 yılında köpeğinin çalınmasının ardından köpeğini bulan kişiye para ödülü vereceğini açıkladı.

Killa Fame olarak bilinen Amerikalı rapçi Foster Washington, Sturridge'in köpeği Lucci'yi İngiliz yıldıza teslim etti. Ancak Fame, vaat edilen para ödülünü alamadığı gerekçesiyle Sturridge'ye dava açtı.

Aralık 2021'de Los Angeles mahkemesi, Sturridge'nin hakkındaki şikayete yanıt vermemesinin ardından 34 yaşındaki futbolcuya 30 bin dolar para cezası verdi.

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKTI!

Sturridge'in geçen ay da duruşmaya katılmaması üzerine yıldız futbolcu için tutuklama emri çıkartıldı. Sturridge'nin davasının yeni duruşma tarihi olarak 30 Kasım'ın belirlendiği aktarıldı.

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da oynayan Sturridge, son olarak Perth Glory forması giymişti.

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