Sturridge kulübede

Dün akşamki Beşiktaş maçından önceki dönemde sakatlığı nedeniyle şans bulamayan İngiliz golcü iyileşmesine rağmen Teknik Direktör Ünal Karaman’dan şans bulamadı. Bordo-Mavili ekibin teknik patronu santrfor olarak önceki maçlarda olduğu gibi Sörloth’u tercih etti.