Sturridge kulübede
SEZON başında Trabzonspor’un büyük umutlarla kadrosuna kattığı Daniel Sturridge dün de ilk 11’de şans bulamadı.
- Star Spor
Dün akşamki Beşiktaş maçından önceki dönemde sakatlığı nedeniyle şans bulamayan İngiliz golcü iyileşmesine rağmen Teknik Direktör Ünal Karaman’dan şans bulamadı. Bordo-Mavili ekibin teknik patronu santrfor olarak önceki maçlarda olduğu gibi Sörloth’u tercih etti.
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