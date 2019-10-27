Sturridge oynuyor Parmak şüpheli

Adale gerilmesi nedeniyle Krasnodar maçının kadrosundan çıkartılan Sturridge’nin ağrılarının iyice azaldığı ve yarınki Başakşehir karşılaşmasında büyük ihtimalle takımdaki yerini almasının beklendiği ifade edildi. Krasnodar maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak’ın ise sağ alt baldırında kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Tedavisine başlanan Bordo-Mavili futbolcu, Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.