Sturridge transferi rafa kalktı
FRANSIZ basını, Trabzonspor'un renklerine bağlamak için çaba harcadığı Daniel Sturridge transferinden vazgeçtiğini duyurdu.
- Star Spor
Foot Mercato sitesinde yer alan haberde Bordo-Mavililer'in Liverpool'la sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki İngiliz golcünün yıllık 3 milyon euroda ısrar etmesi ve her geçen gün yeni isteklerde bulunması nedeniyle transferi rafa kaldırdığını yazdı. Sturridge'in Çin kulüpleriyle görüştüğü belirtiliyor.
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