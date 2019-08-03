Sturridge transferi rafa kalktı

Foot Mercato sitesinde yer alan haberde Bordo-Mavililer'in Liverpool'la sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki İngiliz golcünün yıllık 3 milyon euroda ısrar etmesi ve her geçen gün yeni isteklerde bulunması nedeniyle transferi rafa kaldırdığını yazdı. Sturridge'in Çin kulüpleriyle görüştüğü belirtiliyor.