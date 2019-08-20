Sturridge’den Trabzon turu

TRABZONSPOR’UN prensip anlaşmasına vardıktan sonra transfer görüşmelerini yapmak için İstanbul’a davet ettiği Daniel Sturridge’in rotası belli oldu. 29 yaşındaki İngizliz futbolcu, annesi Grace Sturridge, amcası Dean Sturridge ve sevgilisi ile Trabzon’a geçti. Sturridge, Trabzon’da hem kenti, hem kulüp tesislerini ve Medical Park Stadı’nı gezecek hem de kendine ev bakacak. Sturrigde’nin daha sonra İstanbul’a dönüp, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da katılacağı törenle 3 yıllık sözleşme imzayacağı kaydedildi. Bu arada Sportig Lizbon’dan kiralanan Ivanildo Fernandes’in bonservisinin alınmasına karar verildiği bildirildi.