Sturridge’ten az sürede çok iş

TRABZONSPORLU Sturridge sakatlıklarla boğuşurken, şans bulduğu maçlarda da görevini yapıyor. Bordo-Mavililer’in İngiliz oyuncusu geldiğinden bu yana 4 önemli sakatlık geçirdi. Kasık problemi yaşayan, uyluğunda yırtık oluşan, kas sertleşmesi ve aşil tendonu sakatlığı ile de uğraşmak zorunda kalan golcü oyuncu bu nedenle 46 günlük sakatlık süresinde 11 maç kaçırdı. Süper Lig’de 5 maçta görev alan ve toplam 188 dakika sahada kalan Daniel Sturridge 2 gol, 2 asitlik performansla her 47 dakikada bir gollük katkı sağladı. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Altay maçı öncesi 33 günde 1.5 idman yapabildi dediği yıldız oyuncu 62 dakika sahada kalırken, bir gole de imzasını attı. Trabzonspor bu sezon sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşarken, kadroya oyuncu seçmekte zorlanan Karaman’ın Sturridge’in kupa performansından memnun kaldığı ve bu hafta ligde oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11’de şans vereceği öğrenildi.