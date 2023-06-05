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Spor

Stuttgart, Bundesliga'ya tutundu

Almanya Bundesliga'da play-out mücadelesi veren Stuttgart, iki karşılaşma sonucunda Hamburg'u 6-1'lik skor ile eleyerek lige tutundu.

5 Haziran 2023 Pazartesi 23:55 - Güncelleme:
Stuttgart, Bundesliga'ya tutundu
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Almanya Bundesliga play-out rövanş mücadelesinde Hamburg ile Stuttgart karşı karşıya geldi.

Volksparkstadion'da oynanan karşılaşmayı Stuttgart ekibi 3-1'lik skorla kazandı ve toplamda 6-1'lik skora ulaşarak ligde kalmayı başardı.

Karşılaşmada Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 48 ve 64,. dakikalarda Millot ile 90+7'de Silas kaydetti. Hamburg golü ise 6. dakikada Kittel ile buldu ancak bu gol efsanevi bir geri dönüşe yeterli olmadı.

Küme düşmemeyi play-off'ta garantileyen Stuttgart'ın yanı sıra Bundesliga 2'de şampiyon olan Heidenheim ile Darmstadt önümüzdeki sezon Bundesliga'da mücadele edecek.

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