Stuttgart, Bundesliga'ya tutundu

Almanya Bundesliga play-out rövanş mücadelesinde Hamburg ile Stuttgart karşı karşıya geldi.

Volksparkstadion'da oynanan karşılaşmayı Stuttgart ekibi 3-1'lik skorla kazandı ve toplamda 6-1'lik skora ulaşarak ligde kalmayı başardı.

Karşılaşmada Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 48 ve 64,. dakikalarda Millot ile 90+7'de Silas kaydetti. Hamburg golü ise 6. dakikada Kittel ile buldu ancak bu gol efsanevi bir geri dönüşe yeterli olmadı.

Küme düşmemeyi play-off'ta garantileyen Stuttgart'ın yanı sıra Bundesliga 2'de şampiyon olan Heidenheim ile Darmstadt önümüzdeki sezon Bundesliga'da mücadele edecek.