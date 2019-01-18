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Stuttgart küme düşerse Ozan Kabak serbest kalacak

Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a giden Ozan Kabak'ın sözleşmesindeki 'küme düşme' maddesi dikkat çekti.

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Galatasaray’da hemen hemen yarım sezon oynadığı futbolla Avrupa devlerinin ilgisini çeken ve dün resmi olarak Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak’ın sözleşme şartları ortaya çıktı.
 
‘Bir sonraki adresi Bayern Münih’ dedikoduları yapılan Ozan için böyle bir ihtimalin olmadığı anlaşılırken, yıldız stopere yapılan kontratta sanıldığı gibi ‘Bayern Münih, bir sonraki satıştan pay’ gibi maddelerinin bulunmadığı ifade edildi. Alman kulübüyle 5,5 yıllık anlaşma yapan 19 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon aylık 100 bin Euro (brüt) maaş alacak.
 
Ozan Kabak’ın sözleşmesinde dikkat çeken diğer detay ise Stuttgart’ın sezon sonunda kümeye düşmesi halinde herhangi bir kulübün 12.600 bin Euro vermesi durumunda Ozan serbest kalacak ve o kulübe imza atmış olacak.
 
Ayrıca Alman ekibin Sportif Direktörü Michael Reschke yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;
 
'Avrupa'nın dev kulüplerinden teklif alan Ozan'ın bizi seçmesi gurur verici. Stuttgart'ın vizyonu sayesinde onu kadromuza kattık. Ozan’ın önünde Parvard örneği de var dedi. (Akşam)

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