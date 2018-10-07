Stuttgart Tayfun Korkut'un işine son verdi
VfB Stuttgart yönetimi, gelen kötü sonuçların ardından Tayfun Korkut ile yolların ayrıldığını açıkladı.
VfB Stuttgart, Hannover yenilgisi sonrası teknik direktör Tayfun Korkut ve yardımcıları Ilija Araric ve Steven Cherundolo ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Stuttgart, Bundesliga'da oynadığı 7 maç sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile son sırada yer alıyordu.
Tayfun Korkut, daha önce görev aldığı Hannover 96, Kaisersalutern, Leverkusen'de de başarılı olamamıştı.
Tayfun Korkut'un takım başına puan ortalamaları ise şöyle:
Hannover 96 - 47 maç, 1,17 puan
Kaiserslautern - 18 maç, 1,06 puan
Leverkusen - 12 maç, 1 puan
Stuttgart - 22 maç, 1,64 puan
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