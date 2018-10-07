Stuttgart Tayfun Korkut'un işine son verdi

VfB Stuttgart, Hannover yenilgisi sonrası teknik direktör Tayfun Korkut ve yardımcıları Ilija Araric ve Steven Cherundolo ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Stuttgart, Bundesliga'da oynadığı 7 maç sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile son sırada yer alıyordu.

Tayfun Korkut, daha önce görev aldığı Hannover 96, Kaisersalutern, Leverkusen'de de başarılı olamamıştı.

Tayfun Korkut'un takım başına puan ortalamaları ise şöyle:

Hannover 96 - 47 maç, 1,17 puan

Kaiserslautern - 18 maç, 1,06 puan

Leverkusen - 12 maç, 1 puan

Stuttgart - 22 maç, 1,64 puan