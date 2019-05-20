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Stuttgart'ı yeni sezonda Tim Walter çalıştıracak

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonu 16. sırada bitiren ve kümede kalmak için İkinci Lig ekibi Union Berlin ile play-out maçları oynayacak olan Stuttgart'ın yeni teknik direktörü Tim Walter olacak.

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Milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği kulüpten yapılan açıklamada, İkinci Lig temsilcisi Holstein Kiel'i çalıştıran 43 yaşındaki Tim Walter ile yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran 2021'e kadar 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Thomas Hitzlsperger, yaptıkları görüşmelerde Walter'in cesaretli ve ofansif futbolunun Stuttgart'a uyduğunu gördüklerini belirterek, gelecekte daha fazla alt yapıya önem vereceklerini, bunun için de Walter'in çok deneyimli olduğunu kaydetti.

Stuttgart Kulübü 1 ay önce teknik direktör Markus Weinzierl'in görevine son vermiş, ligdeki son 4 maçta takımın başında geçici olarak Nico Willig görev yapmıştı.

Walter ise daha önce Karlsruhe ve Bayern Münih'in alt yapı takımlarını çalıştırmış, geçen sezon da Holstein Kiel'in teknik direktörü olmuştu.

Bundesliga'da sezonu 16. sırada bitiren Stuttgart, İkinci Lig'i 3. sırada tamamlayan Union Berlin ile 23 ve 27 Mayıs'ta play-out maçları oynayıp, kümede kalmaya çalışacak.

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