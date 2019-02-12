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Stuttgart'ta Ozan Kabak depremi!

Galatasaray'dan Stuttgart'a giden ve şu anda Almanya Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Ozan Kabak'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

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Devre arası transfer sezonunda 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak’ın BundesLiga tercihi yaptığı için pişman olduğu ortaya çıktı.
 
GALATASARAY’DA ŞAMPİYONLUĞA OYNUYORDU ŞİMDİ KÜME DÜŞMEME TELAŞINDA
 
Galatasaray’da Fatih Terim’in gözbebeği olan ve sürekli ilk 11’de kendisine yer bulan Ozan’ın Stuttgart’ın kötü gidişatı sonrası moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenilirken, genç yeteneğin takımdan ayrılmak için sezon sonunu beklediği ifade edildi. Şu anda küme düşme hattında yer alan ve son 6 maçından sadece 1 puanla sahadan ayrılan Stuttgart’ın Nürnberg ve Hannover’le birlikte ateş hattında bulunması 18 yaşındaki Ozan’ı rahatsız ederken, oyuncunun sözleşmesinde yer alan ‘Takım kümeye düşerse 12,5 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesi milli futbolcuyu teselli eden tek çıkar nokta olarak görülüyor.
 
Stuttgart formasıyla 3 maça çıkan Ozan Kabak henüz galibiyet yüzü görmedi.
 
Bayern Münih: 4 Stuttgart: 1
Stuttgart: 2  Freiburg: 2
Fortuna Düsseldorf: 3 Stuttgart: 0
 
Güneş
 

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