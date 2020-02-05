05.02.2020 17:12 - Güncelleme: 05.02.2020 17:24

Fenerbahçe'nin Kırklarelispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Ersun Yanal, Mevlüt Erdinç, Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu, Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yolladı.

Mevlüt Erdinç, "Van'da çığ düştüğünü öğrendik, çok üzdü bizi. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şu anda maçı konuşmak istemiyorum, çok üzgünüz. Kırklareli bizi çok iyi ağırladı, bugün futboldan daha önemli şeyler vardı" ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç "Van'da çığ düştüğünü öğrendik. Çok üzgünüz. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var. Bu haberlerden sonra futbol konuşmasak daha iyi olur" dedi.

Ferdi Kadıoğlu ise, "Maç ile ilgili konuşmak istemiyorum. Van'daki olay üzücü ve inanılmaz. Kırklareli'ndeki taraftara teşekkür ediyorum, çok güzel bir atmosferdi" diye konuştu.

Son olarak Ersun Yanal ise, "Doğal afette hepimiz çok üzüldük. Sahayı düşünemiyoruz, Van'da olanlardan dolayı çok etkilendik. Buraya bizi desteklemeye gelenlere teşekkürler. Herkesin başı sağolsun" sözlerini kullandı