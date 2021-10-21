İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5271
  • EURO
    11,1138
  • ALTIN
    546.997
  • BIST100
    1455.42
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Su şişelerini tekmeledi! Oyundan alınan Mesut Özil, sinirlendi
Spor

Su şişelerini tekmeledi! Oyundan alınan Mesut Özil, sinirlendi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Mesut Özil, maça damga vurdu. Oyundan alınmasını şaşıran Mesut Özil, kenara söylenerek geldi ve su şişelerini tekmeleyerek teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki gösterdi.

21 Ekim 2021 Perşembe 22:13 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 00:51
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe 'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 65. dakikada oyundan alınmasına tepki gösterdi. Mesut Özil, kenara söylenerek gelirken, su şişelerini tekmeledi.

OYUNDAN ALINMASINA SİNİRLENDİ SİNİRLENDİ

Değişiklik tabelasında numarasını görmesinin ardından şaşkınlık içerisine düşen Mesut Özil, kenara söylenerek geldi. Moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen tecrübeli oyuncu, yerini Dimitrios Pelkas'a bıraktı.

SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ

Maça ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 66. dakikada oyundan alınırken tepki gösterdi. Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil'in bir hayli sinirli olduğu gözlendi.

MESUT ÖZİL'İN BU SEZON 3 GOL 1 ASİSTİ VAR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 10 resmi maça çıkan Mesut Özil, 3 gol 1 asistle oynarken toplam 574 dakika sahada kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.