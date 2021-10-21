UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe 'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 65. dakikada oyundan alınmasına tepki gösterdi. Mesut Özil, kenara söylenerek gelirken, su şişelerini tekmeledi.
OYUNDAN ALINMASINA SİNİRLENDİ SİNİRLENDİ
Değişiklik tabelasında numarasını görmesinin ardından şaşkınlık içerisine düşen Mesut Özil, kenara söylenerek geldi. Moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen tecrübeli oyuncu, yerini Dimitrios Pelkas'a bıraktı.
SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ
Maça ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 66. dakikada oyundan alınırken tepki gösterdi. Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil'in bir hayli sinirli olduğu gözlendi.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 10 resmi maça çıkan Mesut Özil, 3 gol 1 asistle oynarken toplam 574 dakika sahada kaldı.