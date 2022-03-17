Suat Arslanboğa MHK'ye isyan etti! ''Ne yapmışım, suçum ne?''

Lig Radyo 17 Mart 2022 Perşembe 16:28 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 16:28

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 8 Mart operasyonuyla görevine son verilen hakemler arasında bulunan Suat Arslanboğa, isyan etti.

BU KEZ TAHKİM KURULU'NA GİTMEYECEK

Hakemliği bitirilenler arasında Tahkim Kurulu'na başvurmayan tek isim olan Arslanboğa, yakın çevresine olan bitenden çok yorulduğunu ve üzüldüğünü bildirdi. Deneyimli hakem, daha önce de aynı Federasyon ve aynı Tahkim'e başvurmasına rağmen sonuç olumsuz çıktığı için bu kez bu yolu denemeyeceğini bildirdi.

"GEREKÇELİ KARARI BİLMEK İSTİYORUM"

Lig Radyo'nun ulaştığı bilgilere göre Suat Arslanboğa, "7 Mart Pazartesi günü Kayserispor-Alanyaspor maçını yönetiyorum. Çok iyi geçiyor. Notum 8.5... Eskişehir'deki evime dönüyorum. Ertesi öğlen televizyondan öğreniyorum ki hakemliğim bitmiş! Ne yapmışım, gerekçeli kararı bilmek istiyorum. Suçum ne? Yoruldum, üzüldüm. Trabzonspor-Gaziantep FK maçında (5. dk kırmızı kart pozisyonu için) 'hata yaptı' diyorlar. VAR kayıtları incelensin! Daha önce sözleşmemi feshetmişlerdi, şimdi de bu olay. Gerek yok, gücüm de kalmadı. Tahkim'e giden tüm arkadaşlarımın davalarının arkasındayım. VAR hakemliği verilmek üzere davet edilmeme rağmen herhangi bir görev istemedim. Arkadaşlarımın davalarının yanındayım!" şeklinde yakın çevresine dert yandı.