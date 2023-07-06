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Spor

Suat Serdar Fenerbahçe'ye doğru!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hertha Berlin forması giyen orta saha oyuncusu Suat Serdar ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

6 Temmuz 2023 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Suat Serdar Fenerbahçe'ye doğru!
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Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Orta sahaya yerli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Hertha Berlin forması giyen Suat Serdar'la görüştüğü ve her konuda anlaştığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin şimdi Alman ekibiyle irtibata geçtiği ve 2 milyon euro bonservis önerdiği de gelen bilgiler arasında. Hertha ile anlaşma sağlandığı an Suat Serdar da kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı atacak.

Suat Serdar geçtiğimiz yıl Alman ekibiyle 33 maçta 4 gol 2 asist kaydetti.

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