İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2023 Salı / 6 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2105
  • EURO
    29,5423
  • ALTIN
    1659.32
  • BIST100
    7771.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Suat Serdar'ın yeni takımı belli oldu
Spor

Suat Serdar'ın yeni takımı belli oldu

Bir dönem adı Türk kulüpleriyle de anılan Suat Serdar'ın yeni takımı İtalyan ekiplerinden Hellas Verona oldu.

22 Ağustos 2023 Salı 20:08 - Güncelleme:
Suat Serdar'ın yeni takımı belli oldu
ABONE OL

Hertha Berlin forması giyen 26 yaşındaki orta saha Suat Serdar'ın yeni takımı Hellas Verona oldu.

Bir dönem adı Türk kulüpleriyle anılan Suat Serdar'ın yeni takımı belli oldu.

Hertha Berlin forması giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer oldu.

Satın alma opsiyonunun ne kadar olduğuna dair herhangi bir açıklama gelmedi.

33 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Hertha Berlin formasıyla 33 resmi maça çıkan Suat Serdar bu karşılaşmalarda 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

  • Suat Serdar
  • Türk kulüpleri
  • Hellas Verona

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.