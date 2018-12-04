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Şükrü Hanedar: Ozan Kabak'ı göndermek istemiyoruz

Galatasaray İdari Koordinatörü Şükrü Hanedar'a Ozan Kabak - Roma iddiaları soruldu

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Galatasaray'da genç stoper Ozan Kabak'ın adı Avrupa'dan birçok takım ile anılırken, Roma'nın da devreye girdiği iddia edilmişti. Roma Sportif Direktörü Monchi'nin Ozan Kabak'ı yakından izlediği ve teklif yapacağı gündeme taşınmıştı.

Konu hakkında Galatasaray İdari Koordinatörü Şükrü Hanedar'dan bir transfer açıklaması geldi. Şükrü Haneder'a, "Roma ya da Monchi Ozan Kabak için sizinle iletişim kurdu mu yoksa bu bir gazete dedikodusu mu?" şeklinde soru yöneltilirken, "Sanırım ikinci olan doğru, çünkü Monchi beni aramadı" yanıtı geldi.

"OZAN'I GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Bu sorunun ardından başka İtalyan takımlarının devrede olup olmadığı sorunu da yanıtlayan Şükrü Haneder şöyle konuştu;

"Yorum yapamıyorum, şampiyonluk yolunda tüm hızımızla ilerliyoruz ve Ozan Kabak'ı göndermek istemiyoruz"

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