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Spor

Galatasaray'da Şükrü Hanedar, Diego Godin'i almak için İtalya'ya gidiyor

İdari menajer Şükrü Hanedar’ın bu hafta içinde Milano’ya giderek temaslarla bulunması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar kağıt üzerinde çok zor gözüken transferi bitirmek için bütün şartlarını zorlayacak.

06.01.2020  11:36 - Güncelleme: 06.01.2020  11:36

Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katan, Sekidika'yı da bitirmeye yaklaşan Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrildi... Sarı- Kırmızılılar listesinin ilk sırasında yer alan Diego Godin konusunda flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. Yönetimin, kağıt üzerinde çok zor gözüken transferi bitirmek için bu hafta içinde İtalya'ya sefere çıkması bekleniyor.

YÖNETİME RAPORUNU SUNACAK

İdari menajer Şükrü Hanedar'ın Milano'da hem Inter kulübünün yetkilileri hem de Uruguaylı stoperin menajeriyle bir araya geleceği öğrenildi. Hanedar, Godin'in kiralanması konusunda yapacağı sıkı pazarlıkların ardından yönetime raporunu sunacak.

KESİN KARARINI DAHA VERMEDİ

İtalyan basını, 33 yaşındaki futbolcunun Inter'de aradığı ortamı bulamadığını ancak takımdan ayrılma konusunda kesin bir karar vermediğini belirtiyor. Daha önce 9 sezon Atletico Madrid formasını giyen Godin, Uruguay Milli Takımı'nın da kaptanı.

SOSYAL MEDYADA HEYECAN BÜYÜK

Dünyanın en önemli stoperlerinden Godin'in isminin Galatasaray ile anılması taraftarları çok heyecanlandırdı. Taraftarlar sosyal medyada, Godin'in de yer aldığı ilk 11'leri paylaşıyor.

TERİM ONU ÇOK İSTİYOR

Stoper takviyesi için yönetime rapor veren Fatih Terim, Godin'i mutlaka takımda görmek istiyor.

(Takvim)

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