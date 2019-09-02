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''Şükürler olsun ki Falcao’yu takımımıza kazandırdık''

Albayrak, Radamel Falcao transferi sonrası bu ifadeyi kullanıp, “20 gün önce paylaştığım fotoğraf nedeniyle ağır hakaretlere uğradım. Şükürler olsun ki Falcao’yu takımımıza kazandırdık” dedi.

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GALATASARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao transferinin gerçekleşmesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor ile birlikte İstanbul’a gelen Albayrak, “20 gün önce Falcao ile yanyana olan fotoğrafımı paylaştığım için ağır hakaretlere uğradım. Böyle büyük futbolcuların transferi kolay olmuyor. Gecemizi gündüzümüze katarak Falcao için uğraştık. Her şey Galatasaray için. Şükürler olsun ki Falcao’yu takımımıza kazandırdık” dedi. Yıldız oyuncunun Galatasaray’a büyük katkıları olacağına inandığını vurgulayan Sarı-Kırmızılı yönetici, “Falcao’nun transferinde emeği geçen herkese taraftarlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın” şeklinde konuştu.

ASLAN’IN İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao ile birlikte Monte Carlo’dan yola çıkmadan önce üst üste iki paylaşımda bulundu. Sarı-Kırmızılı yönetici önce Falcao, eşi ve çocukları ile birlikte uçağın önünde poz verirken, daha sonra da uçağın içinde Falcao ve eşine Sarı-Kırmızı formayı tutturarak çekilen fotoğrafı paylaşıp, “Geliyoruz” notunu düştü.

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