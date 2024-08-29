Young Boys'a elenen Galatasaray'da eleştirilen yönetim, bir de 'karaborsa bilet' iddiaları üzerinden suçlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da bazı yöneticilerin karaborsa bilet satışından yüksek gelir elde ettiği iddia edildi. Yönetici Ali Yüce, dün istifasını duyurdu. Yüce, Young Boys maçı öncesi kulüpten yapılan karaborsa bilet açıklamasıyla ilgili "Maça saatler kala yapılan açıklamanın usulü ve zamanlaması, şahsım adına bir karar almayı zorunlu kıldı. G.Saray'ı hayatının merkezine koymayan, şahsi çıkarlarının gerisinde tutan kimseyle aynı masada oturmam" ifadelerini kullandı.

İSTİFA SAYISI ARTABİLİR!

Sarı-Kırmızılılar, dün akşam saatlerinde 'karaborsa bilet' iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm şikayetlerin ihbar kabul edildiği belirterek bağımsız bir denetim firmasının usulsüzlük incelemesi yapacağını duyurdu. İlgililer hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi. Kombine sahiplerine ise tüm sezon boyunca maç biletlerini belirledikleri 3 kişiye devretme hakkı tanındı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ederken G.Saray'da istifa sayısının artması bekleniyor.