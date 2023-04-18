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Spor

Süleyman Atlı'dan gümüş madalya geldi

17-23 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilogramda mücadele eden Süleyman Atlı finalde Azerbaycanlı rakibi Aliabbas Rzazade'ye 12-2 yenilerek gümüş madalya kazandı.

IHA18 Nisan 2023 Salı 22:32 - Güncelleme:
Süleyman Atlı'dan gümüş madalya geldi
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17-23 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilogramda mücadele eden Süleyman Atlı finalde Azerbaycanlı rakibi Aliabbas Rzazade'ye 12-2 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'te düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalden başlayan Süleyman Atlı, Bulgar rakibi Georgi Valentinov Vangelov'u 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Roberti Dingashvili ile karşılaşan Süleyman Atlı, Gürcü rakibini 13-1'lik skorla rahat bir şekilde mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında milli sporcu, Azerbaycanlı rakibi Aliabbas Rzazade'ye 12-2 kaybederek Avrupa ikincisi oldu.

"Olimpiyatlar'a dünya şampiyonu olarak gitmek istiyorum"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan milli sporcu, şu ifadeleri kullandı:

"Gönül isterdi burada altın madalya kazanmak, ülkeme altın madalya ile dönmek isterdim. Sporun doğasında yenmek, yenilmek var. Burada şampiyon olmak için elimden geleni yaptım. Hedefim tabii ki her zaman şampiyonluk; bu kez ikinci oldum. Avrupa'da 5 yıldan beri sürekli final yapıyorum. Bu yıl şampiyonlukla taçlandırmak istemiştim. Nasip olmadı ama bu beni hedeflerimden saptırmadı. Hatalarımdan ders çıkaracağıma herkesin emin olmasını istiyorum. Çünkü beni destekleyen herkese bir sözüm var; bu yılki Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip Olimpiyatlar'a dünya şampiyonu olarak gitmek istiyorum. Bunun için elimden gelen ne varsa yapacağım. Hatalarımdan ders çıkarıp, Dünya Şampiyonası'na daha iyi hazırlanarak gideceğim."

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