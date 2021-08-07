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Spor

Süleyman Karadeniz bronzu kaçırdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte serbest stil 97 kg'da Süleyman Karadeniz, bronz madalya maçında İtalyan Ruano'ya yenilerek olimpiyatları 5. olarak tamamladı.

AA7 Ağustos 2021 Cumartesi 15:19 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 15:19
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, bronz madalya mücadelesinde İtalyan rakibine mağlup oldu.

Süleyman Karadeniz, Makuhari Messe'deki erkekler serbest stil 97 kilo bronz madalya mücadelesinde İtalyan Abraham de Jesus Conyedo Ruano ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 önde geçen milli güreşçi, ikinci yarıda çok kötü bir performans sergiledi. Son dakika içinde rakibinin üst üste sayı almasına engel olamayan Süleyman Karadeniz karşılaşmayı 6-2 yitirdi ve bronz madalyadan oldu.

Süleyman Karadeniz, Tokyo 2020'yi beşinci olarak tamamladı.

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