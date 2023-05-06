Sultanlar Ligi final ve 3.lük karşılaşmaları yarın başlayacak

Sultanlar Ligi'nde final ve 3/4.lük mücadelelerinin programı belli oldu. Burhan Felek Salonu'nda oynanacak final karşılaşmalarının ilk maçında, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet yarın karşı karşıya gelecek. Seride 2. maç 9 Mayıs Salı günü oynanacak. Final etabında 3. karşılaşma da 11 Mayıs'ta yapılacak. Eşitliğin bozulmadığı takdirde 4. mücadele 13 Mayıs'ta, 5 müsabaka ise 15 Mayıs'ta oynanacak.
Sultanlar Ligi'nde V. Bank ile THY, 3/4.lük mücadelesi için V. Bank Spor Sarayı'nda sahaya çıkacak. Seride ilk müsabaka yarın oynanacak. Serinin ikinci maçında ise takımlar 9 Mayıs Salı günü kozlarını paylaşacak.
Sultan Ligi'nde final programı şu şekilde:
Yarın
15.00 Fenerbahçe - Eczacıbaşı
9 Mayıs Salı
19.30 Eczacıbaşı - Fenerbahçe
11 Mayıs Perşembe
19.30 Eczacıbaşı - Fenerbahçe
13 Mayıs Cumartesi (Gerekirse)
19.30 Fenerbahçe - Eczacıbaşı
15 Mayıs Pazartesi (Gerekirse)
19.30 Eczacıbaşı - Fenerbahçe
Sultan Ligi'nde 3/4.'lük maçlarının programı ise şöyle:
Yarın
18.00 THY - V. Bank
9 Mayıs Salı
16.00 V. Bank - THY
11 Mayıs Perşembe (Gerekirse)
15.00 V. Bank - THY