Sultanlar Ligi'nde 22. hafta heyecanı başlıyor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 22. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında saat 19.00'da Kuzeyboru ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)

1 Nisan Cumartesi:

14.00 PTT-VakıfBank (TVF Başkent)

15.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Fenerbahçe Opet (ASKİ Atatürk)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sarıyer Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

16.00 Bolu Belediyespor-İlbank (Karaçayır)

16.30 Sigorta Shop-Türk Hava Yolları (TVF Başkent)