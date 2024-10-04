Sultanlar Ligi'nde 41. sezon yarın başlayacak

Sezonun açılış maçında Galatasaray Daikin, VakıfBank'ı konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın ilk servisi saat 13.00'te atılacak.

Organizasyonun 2024-2025 sezonunda 6 şehirden 14 takım mücadele edecek. Ligde İstanbul'dan 8 takım yer alırken, Ankara'dan 2 takım bulunuyor. Aksaray, Aydın, Bursa ve İzmir'den ise birer takım mücadele edecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde birinci devre karşılaşmaları 5 Ekim-14 Aralık, ikinci devre karşılaşmaları 5 Ocak-19 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak.

SON ŞAMPİYON FENERBAHÇE OPET



Ligde son şampiyon Fenerbahçe Opet olurken, sarı-lacivertliler ligde 7. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Organizasyonda ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011'de de adını zirveye yazdırıp, üst üste 3 kez kupayı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, 2014-2015, 2016-2017, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında lig şampiyonluğunu elde etti.

ŞAMPİYONLUK REKORU ECZACIBAŞI'NDA BULUNUYOR



Organizasyonda şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor. Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 kez kupayı müzesine götürerek en fazla şampiyonluk kazanan takım oldu.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı VitrA, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 kez mutlu sona ulaştı.

Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.

VAKIFBANK'IN ŞAMPİYONLUKLARI



VakıfBank, ligde son 12 sezonda 7 şampiyonluk kazandı. Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Ligde VakıfBank takımının üç (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, birleşmenin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de iki (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, yedi yıllık özlemini sonlandırdı.

VakıfBank, 2013-2014 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı. VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU YOK



Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

2019-2020 SEZONU TAMAMLANAMADI



Voleybolda 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Normal sezonu sona eren lig, play-offlar başlamadan koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, şampiyon ilan etmediği sezonda küme düşmeyi de kaldırırken, Avrupa kupalarına gidecek takımları normal sezondaki sıralamaya göre belirledi.

ŞAMPİYONLAR



Kadın voleybolunda geride kalan 40 sezonun şampiyonları şöyle: