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Spor

Sultanlar Ligi'nde 9.hafta başlıyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9.hafta heyecanı başlıyor.

IHA2 Aralık 2022 Cuma 11:08 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde 9.hafta başlıyor
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. hafta heyecanı yarın ve 4 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, Çukurova Bld. Adana Demirspor'u konuk edecek. Hafta Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeyboru maçı ile tamamlanacak.

Sultanlar Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Fenerbahçe - Çukurova Bld. Adana Demirspor

14.00 VakıfBank - PTT

16.00 İlbank - Bolu Bld.

17.00 Sarıyer Bld. - Galatasaray

4 Aralık Pazar

15.00 Nilüfer Bld. - Aydın B.Şehir Bld.

17.00 Türk Hava Yolları - Sigorta Shop

18.30 Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeyboru

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