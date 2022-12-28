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Spor

Sultanlar Ligi'nde ilk yarı sonlandı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk yarısı 13. hafta maçlarının ardından sonlandı.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 23:38 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde ilk yarı sonlandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk yarı oynanan maçlarla sona erdi.

Geride kalan 13 haftada bir maçı eksik Eczacıbaşı Dynavit, oynadığı 12 müsabakanın tamamını kazanarak liderlik koltuğunda yer aldı.

Ligde yaptığı 12 karşılaşmada 11 galibiyet alan VakıfBank ise ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci yarı, 13 Ocak Cuma günü Sarıyer Belediyespor ile Sigorta Shop arasında yapılacak müsabakayla başlayacak.

İlk yarının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Sarıyer Belediyespor-Bolu Belediyespor: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

VakıfBank-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: 3-0

Eczacıbaşı Dynavit-İlbank: 3-0

PTT-Kuzeyboru: 3-1

Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet: 2-3

Nilüfer Belediyespor-Sigorta Shop: 3-1

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