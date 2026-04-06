Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi başlıyor!

Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında yarın Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 10:00
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında yarın Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan geçen yılın şampiyonu VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i 2-0 eleyerek finale yükseldi.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Zerenspor'a 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde üç galibiyete ulaşan takım Sultanlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.

Final serisinin maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

11 Nisan:

17.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

13 Nisan:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

16 Nisan (Gerekirse):

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

19 Nisan (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

PLAY-OFF 3-4

Play-off 3-4 etabında ise Eczacıbaşı Dynavit ile Zerenspor mücadele edecek.

Seride iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu 3'üncü tamamlayacağı etapta ilk karşılaşma, 8 Nisan Çarşamba günü Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak.

Play-off 3-4 serisinin maç programı şöyle:

8 Nisan:

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (Eczacıbaşı)

11 Nisan:

13.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

13 Nisan (Gerekirse):

16.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

