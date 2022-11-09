Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Salon : Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen
Türk Hava Yolları: Maglio, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen, Polen Ünver, Orthmann, Zeynep Sude Demirel)
Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Paskova, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Yasemin Yıldırım (Dilek Kınık, Ezgi Bektaş, Ceren Önal, Rahimova, Nursevil Aydınlar, Sabriye Dikmen)
Setler: 25-11, 26-24, 25-22
Süre: 78 dakika (21, 31, 26)
Türk Hava Yolları Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3.sırada bulunuyor.