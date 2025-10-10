İSTANBUL 22°C / 14°C
  Sultanlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor
Spor

Sultanlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor

Voleybol Sultanlar Ligi'nde yeni sezon yarın başlayacak. Açılış maçında Zeren Spor, VakıfBank'ı konuk edecek.

10 Ekim 2025 Cuma 09:12
Sultanlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2025-26 sezonu, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

YARIN:

19.00 Zeren Spor-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)

12 EKİM PAZAR:

14.00 Aras Spor-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)

18.00 Beşiktaş-İlbank (Akatlar)

18.30 Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.00 Göztepe-Nilüfer Belediyespor Eker (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

20.30 Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

