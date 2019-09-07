Sultanlara Kupa yakışır

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HARİKASINIZ kızlar, çok büyüksünüz Sultanlar... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara’nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası’nın yarı finalinde Polonya’yı 4 sette geçip finale yükseldi: 3-1.

İlk 2 seti 25-17 ve 25-16 ile hanesine yazdıran Filenin Sultanları üçüncü seti 25-14 kaybedince durum 2-1’e geldi. Dördüncü seti 25-18 kazanan Milliler, 3-1’lik skorla zafere uzandı. Ay-Yıldızlılar böylece, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası’nda final oynamaya hak kazandı. Türkiye 2003’te yine Ankara’da düzenlenen şampiyonanın finalinde Polonya’ya 3-0 yenilmişti. Milli Takım’ın finaldeki rakibi, İtalya’yı yarı finalde 3-1 mağlup eden Sırbistan oldu.

Türkiye-Sırbistan finali bu akşam saat 19.30’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.