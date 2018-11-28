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Sumudica açıkladı! 'Trezeguet ile ilgilenmiyoruz'

Kayserispor'un eski hocası Sumudica, Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet ile ilgilendikleri yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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An itibarıyla Al Shabab takımını çalıştıran Kayserispor'un eski hocası Sumudica, Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet ile ilgilendikleri yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Renkli kişiliği ve saha içindeki hırçın tavırlarıyla tanıdığımız Sumudica, Trezeguet haberleri için 'Doğru değil, herhangi bir ilgimiz yok.' dedi.

"TÜRKİYE İKİNCİ EVİM"

Rumen çalıştırıcı ayrıca, "Türkiye benim ikinci evim, orayı çok seviyorum. Umarım bir gün döneceğim." sözleriyle geri dönüş sinyali de verdi.

(Skorer)

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