Sumudica: Galiba Türkiye'de popülerim

16 Ekim 2021 Cumartesi 21:39 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 21:39

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, yeni kulübüyle ilk maçında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Sumudica'nın açıklamaları:

"5 maç üst üste kaybetmiş bir takımı almak hiç kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her şeye saygı gösterdiler. Tecrübeli oyuncularım da var. Söylediklerimi anlayacak, anlattıklarımı oynayacak oyuncularım var. Deplasmanda 2 gol attık. Daha fazla skor üretmek için şansımız da oldu. 3 puan önemli. Ancak, Altay'ı yenemezsek bu 3 puanın hiçbir anlamı olmaz. Buraya takımı kurtarmak için geldim. İlk hedefimiz ligde tutmak ama asıl hedefim bu değil. Öncelikle hedefim iyi futbol oynamak. Oyuncularımı geliştirmek. Bütün Malatyalılar'ı mutlu etmek elbette. Çünkü, son 2 yıldır çok acı çekiyor Malatyalılar ve iki yıldır kümede kalma savaşı veriyorlar. Bugün Sumudica'dan Malatyalılara hediyedir bu 3 puan."

"GALİBA TÜRKİYE'DE POPÜLERİM"

"Çalıştığım her yerde oranın pasaportunu almaya çalıştım. Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. İyi hissetmesem geri gelmezdim.

Bugün oyuncularım ısınmaya çıktığında, rakip takım taraftarları benimle fotoğraf çektirdi. Galiba Türkiye'de popülerim."