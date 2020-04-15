İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9119
  • EURO
    7,5435
  • ALTIN
    381.227
  • BIST100
    95854.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sumudica Gaziantep Futbol Kulübü'ne geri dönüyor
Spor

Sumudica Gaziantep Futbol Kulübü'ne geri dönüyor

Gaziantep Futbol Kulübü'nde, ekibiyle birlikte Romanya'ya giden Marius Sumudica'nın, önümüzdeki hafta perşembe günü ekibiyle birlikte Gaziantep'te olacağı öğrenildi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 20:34 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 20:34
ABONE OL

Koronavirüs Covid 19 salgını sebebiyle Süper Lig'in ertelenmesinin ardından özel jetle ülkesine ailesinin yanına giden Marius Sumudica, 5 Mayıs'ta başlayacak olan antrenmanlar öncesi Gaziantep'e dönüş yapacağı belirtildi.

Uçuşların kapalı olduğu Türkiye'de özel izin alarak dönüş yapacağı öğrenilen Marius Sumudica ve ekibinin 14 gün boyunca karantinada kalacağı bildirildi.

MAXIM DE DÖNÜYOR

Gaziantep Futbol Kulübü'nün devre arasında Bundesliga ekiplerinden Mainz'den kiraladığı ve yine Sumudica gibi Romanya'ya gidenlerden olan Alexandru Maxim'inde haftaya perşembe günü özel jet ile dönüş yapacağı bildirildi.

Maxim de yine 14 gün karantinada kalacak.

İletişim Başkanı Altun'a çirkin iftira! Komşusu cevap verdi...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.