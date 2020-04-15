Sumudica Gaziantep Futbol Kulübü'ne geri dönüyor

15 Nisan 2020 Çarşamba 20:34 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 20:34

Koronavirüs Covid 19 salgını sebebiyle Süper Lig'in ertelenmesinin ardından özel jetle ülkesine ailesinin yanına giden Marius Sumudica, 5 Mayıs'ta başlayacak olan antrenmanlar öncesi Gaziantep'e dönüş yapacağı belirtildi.

Uçuşların kapalı olduğu Türkiye'de özel izin alarak dönüş yapacağı öğrenilen Marius Sumudica ve ekibinin 14 gün boyunca karantinada kalacağı bildirildi.

MAXIM DE DÖNÜYOR

Gaziantep Futbol Kulübü'nün devre arasında Bundesliga ekiplerinden Mainz'den kiraladığı ve yine Sumudica gibi Romanya'ya gidenlerden olan Alexandru Maxim'inde haftaya perşembe günü özel jet ile dönüş yapacağı bildirildi.

Maxim de yine 14 gün karantinada kalacak.