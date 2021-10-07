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Spor

Sumudica Yeni Malatyaspor ile anlaştı

İrfan Buz ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de daha önce Kayserispor, Gaziantep FK ve Rizespor'da çalışan Rumen teknik adam Marius Sumudica ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Ajansspor7 Ekim 2021 Perşembe 15:22 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 15:22
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Süper Lig'in ilk 8 haftasının sonunda 6 puanla 17. sıraya yerleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı.

Öncelikle Samet Aybaba ve Çağdaş Atan'la görüşen Malatya ekibi, listesine Türkiye'de son olarak Çaykur Rizespor'da görev alan Marius Sumudica'yı ekledi ve Rumen hoca ile görüştü. Ajansspor'un haberine göre; taraflar dün gece gerçekleşen görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağladı. Yönetim, bugün son kez Sumudica ile görüşecek ve detaylarda aksilik çıkmazsa sözleşmeler imzalanacak.

Son olarak Romanya takımı Cluj'u çalıştıran 50 yaşındaki Rumen hoca, ülkemizde Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da görev yaptı.

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