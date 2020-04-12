İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sumudica: ''Zatürre sanmıştım fakat koronavirüse yakalanmışım''
Spor

Sumudica: ''Zatürre sanmıştım fakat koronavirüse yakalanmışım''

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen çalıştırıcısı Marius Sumudica, geçtiğimiz aylarda zatürre nedeniyle ülkesinde tedavi altına alındığında koronavirüs belirtileri gösterdiğini ve bu hastalığı atlattığını öne sürdü..

12 Nisan 2020 Pazar 00:53 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 00:53
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Rumen çalıştırıcısı Marius Sumudica, geçtiğimiz yılın aralık ayında ülkesi Romanya'da zatürre tedavisi görmüştü. Kulüp de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın Yeni Malatyaspor maçında takımın başına sahaya çıkamayacağını bildirmişti.

Sumudica ülkesinde verdiği röportajda dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Tecrübeli çalıştırıcı aralık ayında Romanya'dayken hastaneye yattığında aslında zatürre değil koronavirüs olduğunu öne sürdü. Verdiği röportajda "Ne koku ne de tat alabiliyordum. Koronavirüsün bütün semptomları vardı" diyen Sumudica'nın bu sözleri gündem oldu.

Bilindiği gibi Sumudica geçtiğimiz haftalarda da özel bir uçak kiralayarak ülkesine dönmüştü.

Annesinin doğum gününü kutlamak isteyen çocuğun yardımına jandarma koştu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi
Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi

Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi

Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi
Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi

Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor
Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Yardımda anavatan olduk
Yardımda anavatan olduk

Yardımda anavatan olduk
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.