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Spor

Sumudica'dan Rizespor'da kabus gibi başlangıç!

Gaziantep FK'dan ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor'un başına geçen Marius Sumudica, Karadeniz temsilcisiyle çıktığı 4 maçta henüz 3 puan alamadı.

DHA13 Şubat 2021 Cumartesi 11:57 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 11:57
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Süper Lig'de geçen sezon Gaziantep FK'da başarılı bir grafik çizen ve bu sezon ortasında Çaykur Rizespor'un başına geçen Marius Sumudica, beklenen başlangıcı yapamadı. 49 yaşındaki Rumen teknik adam, Karadeniz ekibinde henüz galibiyetle tanışamadı.

2019-2020 sezonunda Gaziantep FK'nın başında gösterdiği performansla takdir toplayan ancak yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle bu sezonun ortasında takımdan ayrılan Marius Sumudica'nın Rizespor macerası, beklendiği gibi başlamadı. Yeşil-mavililer Rumen çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 4 maçta henüz 3 puan alamadı.

Deneyimli teknik adamın ekibi, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 ve BB Erzurumspor'a 2-0 mağlup oldu, tek puanını ise Kasımpaşa karşısında 1-1'lik skorla aldı.

Süper Lig'de 24 maç sonunda 6 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyetle 26 puan toplayan yeşil-mavililer, 14'üncü sırada yer alıyor.

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