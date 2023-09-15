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Spor

Sumudica'nın ilk sınavı Kayserispor deplasmanında olacak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK, Kayserispor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez takımın başına getirilen Marius Sumudica, ilk maçına Kayserispor karşısında çıkacak.

15 Eylül 2023 Cuma 15:20 - Güncelleme:
Sumudica'nın ilk sınavı Kayserispor deplasmanında olacak
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında cumartesi günü Mondihome Kayserispor'a konuk olacak.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligin ilk 4 haftasında 4 mağlubiyet alarak henüz puanla tanışmayan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 2 gol attı, kalesinde ise 10 gole engel olamadı. Puan cetvelinde son sırada bulunan Güneydoğu temsilcisi, karşılaşmadan galip ayrılmayı hedefliyor.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan İlker Karakaş, Kayseri temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

SUMUDİCA İLE 977 GÜN SONRA YENİDEN

Gaziantep FK, 2. kez anlaştığı teknik direktör Marius Sumudica ile bu sezon ilk maçına çıkacak.

Güneydoğu temsilcisi, son olarak 2020-2021 sezonunun 18. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikleri maçta takımın başında bulunan Sumudica ile 10 Ocak 2021'de yollarını ayrılmıştı.

Sezona başladığı teknik direktör Erdal Güneş'le yolların ayrılmasının ardından Gaziantep ekibi, Sumudica ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak ikinci kez takımın başına getirmişti.

Sumudica, cumartesi oynanacak maçta 977 gün sonra takımın başında sahaya çıkmış olacak.

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