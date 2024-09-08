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Spor

Sumudica'nın son transferi Sivasspor'dan Clinton N'Jie

Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Clinton N'Jie, teknik direktörlüğünü Marius Sumudica'nın yaptığı Rapid Bükreş ile anlaştı.

8 Eylül 2024 Pazar 17:49 - Güncelleme:
Sumudica'nın son transferi Sivasspor'dan Clinton N'Jie
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Sivasspor ile sözleşmesi geçtiğimiz temmuz ayında biten ve bonservisi elinde olan Clinton N'Jie, Romanya'nın Rapid Bükreş takımıyla sözleşme imzalayacak.

Süper Lig'de Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Rizespor ve Kayserispor'u çalıştıran Sumudica'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Rapid Bükreş, N'Jie'yi Romanya'ya getirdi.

N'JIE: "RAPID BÜYÜK BİR KULÜP"

Kamerunlu kanat hücumcusu havalimanında yaptığı kısa açıklamada "Burası güzel bir ülke. Rapid büyük bir kulüp" ifadelerini kullandı.

SUMUDICA: "BİZ ÇOK YARDIMCI OLACAK BİR OYUNCU"

Rumen teknik adam ise Rumen basınına N'Jie hakkında yaptığı açıklamada "Nerede oynadığına bakın. Onu Sivasspor'dan tanıyordum. Marsilya'da Tottenham'da forma giydi. CV'sinde çok fazla maç bulunan bir oyuncu. 60-70'in üzerinde Premier Lig maçı var. 31 yaşında olgun ve bize çok yardımcı olacak bir oyuncu." diye konuştu.

72 MAÇTA 5 GOL, 5 ASİST

Clinton N'Jie, Sivasspor'da 72 maça çıktı ve 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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